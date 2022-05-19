В Тобольск начнут летать чартеры из Питера

Тобольск примет первый чартерный рейс из Санкт-Петербурга. Летнюю программу запускает туроператор Fun&Sun с 23 июня по 5 июля, всего запланировано 5 возвратных рейсов, – сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Первый борт традиционно встретят водной аркой, открывая для туристов «Ворота Азии» (так называли Тобольск в XVIII веке).

«Символично, что чартерные рейсы из Санкт-Петербурга в Тобольск запустятся в год празднования юбилея великого реформатора Петра I. Император внес большой вклад в развитие обоих городов. Под его покровительством в древней столице Сибири появилась жемчужина архитектуры – Тобольский кремль», – говорит директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

О том, что регион примет участие в федеральном проекте по чартерным авиаперевозкам губернатор Александр Моор заявил в апреле 2022 года.

«Все, кто к нам приедут, увидят уникальную Сибирь. Гости смогут побродить по старинным купеческим кварталам, побывать в Тобольске, который в начале 18 века был третьим по значимости городом после Москвы и Санкт-Петербурга, – сказал Александр Моор. – Также туристы смогут искупаться в наших термальных источниках, попробовать уху с нефтью и пройти ритуал посвящения в нефтяники».

Отдельно губернатор Моор остановился на известном уроженце Тобольской губернии Григории Распутине.

«Самый известный русский. Исторический персонаж. Это Григорий Распутин, наш земляк. Можно посетить деревню, где он жил, его дом, посидеть на его стуле и получить мощь и силу энергетики нашего великого земляка», – посоветовал будущим туристам губернатор.

Тобольск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»