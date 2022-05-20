Вынесен приговор посреднику, носившему взятки начальству ГИБДД Тюменской области

В Тюмени суд вынес приговор Ивану Швецову – подельнику бывшего начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы регионального управления ГИБДД Михаила Жигалкина.

Неработающий Швецов признан виновным в 7 эпизодах посредничества во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).

Мужчины разработали преступную схему приёма экзаменов для получения водительских удостоверений. Подельник собирал взятки и передавал их начальнику отдела, который давал незаконные указания своим подчиненным о выставлении положительных отметок при приеме экзаменов.

«Таким образом, в 2019-2020 годах гражданам было незаконно выдано 38 водительских удостоверений. Полученные деньги мужчина использовал в личных целях», – сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.

Суд назначил Швецову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 5 лет и штрафа в размере 3,5 млн рублей.

Напомним, взяточников задержали в ходе оперативной разработки УФСБ России по Тюменской области, совместно с ОСБ УМВД и СКР. При этом, по словам Михаила Жигалкина, он не мог действовать вопреки указаниям своего шефа – главы УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, который и организовал схему получения взяток за незаконную выдачу водительских прав.

В апреле 2021 года в отношении теперь уже экс-начальника УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина было возбуждено уголовное дело.

Тюмень, Ольга Федорова

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