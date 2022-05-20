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Пятница, 20 мая 2022, 16:29 мск

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Тюменский губернатор Моор увеличил доходы в 2021 году

Губернатор Тюменской области Александр Моор раскрыл сведения о доходах за 2021 год. Ему удалось заработать в минувшем году 16,6 млн рублей. Это больше, чем годом ранее – по итогам 2020 года г-н Моор задекларировал 14,5 млн рублей.

В собственности тюменского главы по-прежнему нет автомобиля, но есть снегоход – YAMAHA VK54OE. Из недвижимость в его собственности только квартира.

Первая леди Тюменской области задекларировала по итогам года 1,5 млн рублей дохода. Она ездит на иномарке PORSCHE CAYENNE S. В её собственности – участок, жилой дом и доля в нежилом помещении.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»

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