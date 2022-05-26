Заместители губернатора Моора раскрыли доходы за 2021 год и новую собственность – квартиры и машины

Заместители губернатора Тюменской области Александра Моора раскрыли сведения о доходах за 2021 год.

Заместитель губернатора Вячеслав Вахрин заработал около 6 млн рублей. Это чуть меньше уровня 2022 года. У него в собственности всё также автомобиль МЕРСЕДЕС БЕНЦ S63AMG 4 matic и квартира.

Заместитель губернатора Ольга Кузнечевских отчиталась о доходах в 8 млн рублей. Годом ранее было 8,3 млн рублей. У неё нет машины, но есть участок, дом и квартира.

Андрей Пантелеев сообщил о доходе в 6,9 млн рублей (6,4 в 2020 году). Он зарегистрировал доли земельного участка, двух квартир, дома, как и ранее. При этом транспорт он также не спешит приобретать.

Лариса Теплоухова имеет квартиру и два гаража, при том, что автомобилей у неё в собственности нет. Машина есть у супруга – ТОЙОТА Land Cruiser.120 (PRADO). Её доход по итогам 2021 года – 8,7 млн рублей, это немного больше уровня 2020 года – тогда было 8,6 млн рублей.

Новый автомобиль купил Сергей Шустов – ЛЕКСУС LEXUS RX350. Он пополнил автопарк, в котором также числятся ФОЛЬКСВАГЕН Caravelle, ГАЗ 69А и снегоход LYNX COMMANDER 900 ACE. Он заработал 12,3 млн рублей по итогам 2021 года. Это на уровне позапрошлого года (если вычесть доход от продажи имущества в 2020 году). У Шустова есть участок, дом, квартира и гараж.

Руководитель аппарата Ольга Мамонтова заработала за прошлый год 11,4 млн рублей (в том числе от отчуждения имущества 4,2 млн рублей). Судя по декларации, она продала квартиру в 54 «квадрата» и купила большую – 86 «квадратов». Теперь у неё есть доля в квартире и ещё одна квартира побольше.

Замгубернатора, начальник главного правового управления Елена Еремееа отчиталась о доходах в 6,5 млн рублей. Это немного больше уровня 2020 года. На неё зарегистрирована квартира.

Заместитель главы региона, директор департамента АПК Владимир Чейметов увеличил заработки: он сообщил о доходе в 7,7 млн рублей, это больше, чем в 2020 году – тогда доход был на уровне 6,5 млн рублей. У него есть квартира и гараж. Машины в семье нет, хотя у супруги есть ещё один гараж.

Куратор госимущества Андрей Киселёв задекларировал по итогам 2021 года квартиру, гараж и нежилое помещение. Он заработал 8,5 млн рублей. В автопарке у него ЛЕКСУС RX- 350. В позапрошлом году заработки были на этом же уровне.

Руководитель представительства Эдуард Бакиев заработал 9,2 млн рублей. В 2020 году он отчитался о доходах в 17,7 млн рублей с учётом суммы от продажи имущества – 9,1 млн рублей. У него есть участок, дом, две квартиры, два гаража и машиноместо.

Директор департамента образования и науки, замгубернатора Алексей Райдер отчитался о доходах в 7,5 млн рублей по итогам 2021 года. У него нет машины и жилья – только земельный участок. Годом ранее он декларировал доход в 6,8 млн рублей.

Тюмень, Наталья Ефремова

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