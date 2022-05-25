Бывший вице-губернатор Тюменской области Сарычев получит грамоту и 11 тысяч рублей

Губернатор Александр Моор наградил почетной грамотой губернатора Тюменской области бывшего вице-губернатора региона Сергея Сарычева.

«За значительный вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области, плодотворную государственную и общественную деятельность», – говорится в постановлении, подписанном 16 мая. Именно в этот день стало известно, что Сергей Сарычев покидает свою должность.

Кандидат, награжденный почетной грамотой губернатора, премируется в размере 11,5 рублей из средств областного бюджета.

Тюмень, Ольга Федорова

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