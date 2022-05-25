Во время концерта в тюменской филармонии 20 детей упали в обморок прямо на сцене

В тюменской филармонии 24 мая во время концерта по случаю Дня славянской письменности и культуры произошло ЧП. Участникам детского хора стало плохо из-за того, что им пришлось стоять под софитами около часа. Юных артистов уводили со сцены прямо при зрителях.

Очевидцы рассказывают, что люди из зала громко требовали дать возможность хору выступить и отпустить его участников, – пишет 72.ру.

«На сцене от начала концерта и до конца стоял хор детей. Они находились под софитами и ждали, пока все выступят. Но неожиданно дети стали падать в обморок: то одного, уносят, то второго. Так упало примерно 20 человек. Люди, видя, что творится на сцене, стали кричать и просить организаторов дать, наконец, выступить хору и отпустить его, – рассказал агентству зритель концерта. – Но детей не выпускали, концерт шел по утвержденной программе».

В филармонии информацию частично подтвердили. «Да, действительно, нескольким детям помогли выйти. Душно точно не было, работает и вентиляция и кондиционеры. Думаю, что случившееся связано с волнением детей. Может быть, кто-то не поел, может быть, были еще какие-то физиологические факторы. У нас были на такие случаи выделены взрослые люди, которые помогали детям, оказывали им помощь (выводили на свежий воздух) и возвращали их обратно, когда тем становилось лучше. Медицинская помощь никому не потребовалась», – сообщил директор учреждения Александр Березин.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер написала на своей страничке в ВКонтакте, что дала поручение разобрать инцидент, произошедший в Тюменской филармонии.

«Случай вызывает крайнее возмущение. Департамент культуры Тюменской области уже начал правовую и экспертную оценку действий организаторов и режиссерско-постановочной группы, – заявила Майер. – Здоровье и самочувствие артистов вне зависимости от уровня и масштаба концерта – вопрос особой ответственности. Случаи обмороков, тем более если речь идет о юных исполнителях, совершенно недопустимы».

Сценарные планы грядущих событий будут пересмотрены, ответственные за организацию концерта будут призваны к ответу, – пообещала чиновница.

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту ЧП.

Тюмень, Ольга Федорова

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