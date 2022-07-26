За обморок детей на концерте в Тюмени наказали директора филармонии

Прокуратура Тюменской области озвучила итоги проверки по инциденту в филармонии 24 мая. Во время концерта в честь Дня славянской письменности дети, стоявшие в составе хора на сцене, начали падать в обморок. Как сообщали очевидцы, юные артисты слишком долго ждали своей очереди выступить, продолжая стоять на сцене во время всего концерта.

Как сообщила прокуратура 26 июля 2022 года, 17 несовершеннолетних почувствовали недомогание и попросили помощи. Всего же в программе участвовали 150 детей.

Надзорная инстанция нашла организационные нарушения. К дисциплинарной ответственности привлечён директор Тюменской филармонии Александр Березин.

«Несовершеннолетние участники концерта находились на мероприятии лишь в сопровождении хормейстеров детских школ искусств, которые они представляли. При этом не во всех муниципальных учреждениях издавались какие-либо организационно-распорядительные документы по данному вопросу, а Тюменской филармонией не принято мер для обеспечения безопасных условий при проведении мероприятия областного масштаба. Кроме того, проверка показала, что на уровне региона отсутствовал документ, регламентирующий проведение таких мероприятий с участием детей», – описывают нарушения в прокуратуре.

В адрес директора департамента культуры области внесено представление. «К дисциплинарной ответственности привлечён директор Тюменской филармонии, департаментом культуры региона разработано положение об организации и проведении культурно-массовых мероприятий с участием несовершеннолетних», – заключают в надзорной инстанции.

Тюмень, Наталья Ефремова

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