Сергея Сарычева могут сделать почетным гражданином Тюменской области

Дума Тюменской области проводила сегодня бывшего вице-губернатора Сергея Сарычева, который 16 мая ушел в отставку.

Перед заседанием спикер Сергей Корепанов отметил, что все награды, которые только есть в распоряжении облдумы, куратор внутренней политики за время своей работы уже получил.

«Резерв наград иссяк, поэтому сегодня ограничимся подарком», – пошутил Корепанов. Также он намекнул, что Сергей Сарычев достоин звания Почетный гражданин Тюменской области. «Если губернатор Александр Моор выступит с таким предложением, то дума не откажет», – сказал Сергей Корепанов.

Губернатор Александр Моор, присутствовавший на заседании думы, пообещал присутствующим, что Сарычев, несмотря на свой уход из правительства, «остается в большой управленческой команде» и будет помогать новому куратору внупола – заместителю губернатора Павлу Белявскому.

Напомним, Сергей Сарычев 30 лет проработал в органах государственной власти, из них 25 лет занимал должность заместителя губернатора, 17 – вице-губернатора Тюменской области. Сегодня он поблагодарил депутатов за совместную работу, а также попросил его простить, если с кем-то был резок. «Ничего личного, все было ради дела», – сказал Сергей Сарычев.

Тюмень, Ольга Федорова

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