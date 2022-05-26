Главу тюменского Центра культуры, обвиняемую в хищении, выпустили из-под домашнего ареста

Тюмень (Новый День, Ольга Федорова) –Директора муниципального учреждения «Центр культуры Армизонского района» Светлану Горлаченко, обвиняемую в хищении 3 млн рублей, выпустили из-под домашнего ареста. Теперь женщина находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении.

«На первом судебном заседании было оглашено обвинительное заключение. Допрошены 7 из 18 свидетелей обвинения. Суд продолжает исследовать материалы дела. Подсудимая свою вину не признает», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области. Следующее судебное заседание назначено на 31 мая.

Напомним, Горлаченко, по версии следствия, фиктивно трудоустроила в Центр свою знакомую, сотрудница ничего не делала, а зарплату отдавала шефу. Также Горлаченко забирала себе премии, которые выписывала подчиненным, а бухгалтерию заставляла подделывать авансовые отчеты.

© 2022, РИА «Новый День»