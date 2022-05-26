Тюменская облдума «обнулила» губернатора

Дума Тюменской области в ходе сегодняшнего заседания утвердила в окончательном чтении поправки в Устав региона.

Основных изменений два. Из Устава исключается норма о невозможности замещения должности губернатора Тюменской области более двух сроков подряд.

Также упраздняется институт отзыва губернатора области избирателями.

Напомним, о том, что Александр Моор предлагает отменить ограничения для губернатора по сроку нахождения на посту, стало известно в марте. Моор внес в областную думу законопроект, отменяющий это правило. В пояснительной записке объяснялось, что это лишь приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным (№414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ»).

Областная дума после принятия поправок не сможет устанавливать систему исполнительных органов области. Не сможет назначать голосования по отзыву губернатора области. Областная дума также лишится права выражать недоверие должностным лицам правительства области.

Губернатор же наоборот значительно усиливает свое влияние, получая новые возможности для воздействия на муниципалов. Так, глава региона сможет отрешить от должности главу МО, обратиться в представительный орган муниципалитета с инициативой об удалении главы МО в отставку.

Тюмень, Ольга Федорова

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