Власти Тюменской области запретили детям ходить в кальянные

Депутаты тюменской областной думы 26 мая одобрили законопроект, вносящий устройства для потребления никотинсодержащей продукции в список продукции, не рекомендуемой для пользования несовершеннолетними.
Также депутаты запретили детям, не достигшим возраста 16 лет, посещать по ночам магазины, рестораны, клубы и другие организации, где предусмотрена розничная продажа сигарет, используются кальяны или другие устройства для потребления никотинсодержащих смесей.
Глава думского комитета по соцполитике Ольга Швецова отметила, что тюменцы первыми в УрФО приняли такие поправки.
Тюмень, Ольга Федорова
© 2022, РИА «Новый День»
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