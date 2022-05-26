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Четверг, 26 мая 2022, 11:06 мск

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Власти Тюменской области запретили детям ходить в кальянные

Депутаты тюменской областной думы 26 мая одобрили законопроект, вносящий устройства для потребления никотинсодержащей продукции в список продукции, не рекомендуемой для пользования несовершеннолетними.

Также депутаты запретили детям, не достигшим возраста 16 лет, посещать по ночам магазины, рестораны, клубы и другие организации, где предусмотрена розничная продажа сигарет, используются кальяны или другие устройства для потребления никотинсодержащих смесей.

Глава думского комитета по соцполитике Ольга Швецова отметила, что тюменцы первыми в УрФО приняли такие поправки.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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