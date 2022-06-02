У главы Тюмени появился новый заместитель

Заместителем главы Тюмени, директором департамента городского хозяйства назначен Владимир Кильтау. Соответствующее распоряжение подписал глава мэр Руслан Кухарук.

С февраля 2018 года Кильтау возглавлял управу Калининского административного округа, до этого был руководителем департамента городского хозяйства Тюмени. На этом посту он курировал ряд проектов, среди которых наиболее значимый – благоустройство Гилевской рощи.

Напомним, ранее должность замглавы Тюмени, директора депгорхоза занимал Семен Тегенцев. 16 мая 2022 года он перешел на работу в правительство Тюменской области, где возглавил департамент ЖКХ.

Тюмень, Ольга Федорова

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