Тюменский суд арестовал недвижимость экс-главы Антипинского НПЗ в Москве

Арбитражный суд Тюменской области арестовал в Москве недвижимость экс-главы Антипинского НПЗ Максима Андриасова.

Поводом послужило заявление ирландской кампании VTB Commodities Trading («дочка» ВТБ), с требованием запретить сделки Андриасова с московской недвижимостью. Заявители намерены привлечь его к субсидиарной ответственности на сумму около 53,4 млрд рубле.

«Арбитражный суд запретил Андриасову распоряжаться, а Росреестру регистрировать любые сделки с двумя квартирами и 1/3 еще одной квартиры, машиноместом в Москве и дачным участком в Новой Москве. Суд не арестовал еще одну квартиру Андриасова на проспекте Вернадского из-за ее отчуждения», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

«Дочка» ВТБ (кредитор Антипинского НПЗ) предъявила Андриасову несвоевременное обращение в суд с заявлением о банкротстве завода при явных признаках банкротства. В декабре 2019 года НПЗ был признан банкротом.

Напомним, предшественник Максима Андриасова – бывший гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко, в отношении которого возбудили уголовные дела, скрывается за границей. В последний день мая стало известно, что суд итальянского города Бари отказал России в выдаче Лисовиченко.

Тюмень, Ольга Федорова

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