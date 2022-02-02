Генпрокуратура готовит запрос об экстрадиции директора Антипинского НПЗ

Генеральная прокуратура РФ подтвердила информацию о задержании бывшего гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко. Мужчина был задержан в Италии. Сейчас надзорное ведомство готовит запрос об его экстрадиции.

«По поручению Генеральной прокуратуры в ноябре 2019 года Лисовиченко был объявлен в международный розыск. 20 января текущего года его задержали на территории Италии, и в настоящее время надзорное ведомство готовит запрос о выдаче Геннадия Лисовиченко для привлечения к уголовной ответственности», – цитирует РИА Новости официального представителя генпрокуратуры Андрея Иванова.

Тюмень, Ольга Федорова

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