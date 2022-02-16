Экс-директору Антипинского НПЗ предъявили новое обвинение из-за огромной премии

Следственное управление СК по Тюменской области предъявило новое обвинение бывшему директору «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» Геннадию Лисовиченко. По версии следствия, в 2018 году перед увольнением он незаконно выписал себе премию за хорошую работу в размере 10 млн долларов, подделав решение совета директоров. Об этом пишет «Коммерсант» 16 февраля 2022 года.

Квалификация преступления, которое вменяют г-ну Лисовиченко – ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Как пишет издание, на днях следствие обратилось в Ленинский райсуд Тюмени с ходатайством о заочном аресте господина Лисовиченко. Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Ранее по первому обвинению – в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) – летом 2019 года г-н Лисовиченко уже был заочно арестован тем же Ленинским райсудом.

В постановлении о предъявлении г-ну Лисовиченко нового обвинения сообщается, что премию он выписал накануне своего увольнения, а для придания законности изготовил подложный протокол заседания совета директоров предприятия об установлении стимулирующей выплаты. Кроме того, по данным следствия, господин Лисовиченко изготовил приказ о премировании самого себя в «связи с достижением производственных показателей».

Адвокат экс-директора Антипинского НПЗ Руслан Елканов заявил, что поводом для возбуждения нового уголовного дела стали заявления представителей нынешнего руководства НПЗ, а также показания работников предприятия. Детали дела защитник пока не комментирует, поскольку в них «ещё предстоит разобраться». При этом он не согласен со всеми ранее выдвинутыми в адрес его подзащитного обвинениями.

Бывшему руководителю завода предъявлено также обвинение в злоупотреблении полномочиям. Фабула дела строится вокруг продажи подъездного пути Антипинского НПЗ по цене, которая, по версии следствия, была заниженной.

Сам Геннадий Лисовиченко находится в Италии, в тюрьме города Лечче. Основанием для задержания стало то обстоятельство, что бывший гендиректор НПЗ находился в розыске по линии Интерпола по запросу Генпрокуратуры РФ. Местный суд принял решение о его заключении под стражу до разбирательства.

Тюмень, Наталья Ефремова

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