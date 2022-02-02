Экс-директор антипинского НПЗ Лисовченко задержан за границей

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовченко задержан за пределами России. Об этом сообщает телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Как писал «Новый День», в отношении Геннадия Лисовиченко и экс-владельца «Антипинского НПЗ» Дмитрия Мазурова были возбуждены уголовные дела. Основной кредитор завода, Сбербанк, обвинил бывших менеджеров предприятия в многомиллионных хищениях. Мазуров находится под стражей, Геннадий Лисовиченко покинул территорию России и был объявлен в розыск в 2019 году.

По версии следствия, бывший гендиректор НПЗ заключал заведомо невыгодные договора купли-продажи имущества предприятия, в результате чего Антипинскому НПЗ был причинен ущерб в размере 35 млн руб. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 201 УК (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Также Лисовиченко фигурирует в ряде других дел, находящихся в производстве СД МВД РФ. Обвиняемым по ним выступает бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров.

По версии СД МВД РФ, Мазуров создал преступную группу, ее участником стал гендиректор НПЗ Геннадий Лисовиченко, который с помощью фиктивных контрактов вывел (растратил) 450 млн рублей.

Лисовченко задержан за пределами России, благодаря чему оказался в более выгодной позиции, чем экс-хозяин НПЗ Дмитрий Мазуров, – считает ВЧК-ОГПУ. «Мазурова взяли сразу по прилету в Москву и он предпочел молчать, не придавая огласке многие тайны владения НПЗ и распределения прибылей. Лисовченко молчать не будет. Ему надо добиваться не выдачи в Россию, – пишет канал. – И тут мы приблизились к самым интересным темам. Как свою долю прибыли получали другие совладельцы НПЗ – друг и деловой партнер Сергея Собянина Владимир Калашников и однокурсник президента Николай Егоров. А они предпочитали кэш. На что шли деньги НПЗ. Кто из силового блока имел свою долю на предприятии».

Тюмень, Ольга Федорова

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