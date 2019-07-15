В Москве задержан бывший владелец Антипинского НПЗ

Вечером 13 июля, в московском аэропорту Шереметьево был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд, – пишет «Коммерсантъ».

Сегодня. По данным «Ъ», следственный департамент МВД, который ведет уголовное дело о хищении и выводе кредитных средств, будет ходатайствовать в суде об аресте бизнесмена.

Пока детали уголовного дела не разглашаются, но речь, в частности, может идти о мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на строительство предприятия (оно было построено, как говорят источники «Ъ», по стоимости ниже рыночной). Однако, по данным правоохранителей, намеченные работы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках. В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены. Именно Сбербанк и стал, по данным источников «Ъ», инициатором уголовного разбирательства.

Напомним, Сбербанк забрал контрольный пакет АНПЗ весной этого года. Дмитрий Мазуров и Владимир Калашников, которые были основными собственниками завода, утратили свои доли.

Сам «Антипинский НПЗ» сейчас находится в процедуре банкротства, которую инициировали представители банка.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 12.07.19

Тюменская взяточница помогла детскому дому, чтобы избежать наказания. / Под Тюменью нашли огромное поле конопли. / «Ни дорог, ни тротуаров, сортиры в центре города», – полпред предложил депутатам Госдумы не бояться критиковать реальность. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»