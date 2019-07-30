Глава Сбербанка попросил у Путина многомиллиардные льготы для АНПЗ

Антипинский НПЗ не может обслуживать свои долги перед банками. В связи с этим глава Сбербанка (который контролирует предприятие) Герман Греф обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о мерах поддержки для предприятия.

«Изменившиеся налоговые условия и текущая конъюнктура не позволяют обслуживать задолженность», – цитирует письмо Грефа Путину РБК. Глава Сбербанка предлагает две меры поддержки. Первая – повысить для завода «логистический коэффициент» с 1,1 до 1,5. Этот коэффициент применяется при расчете суммы обратного акциза на нефть для компенсации высоких транспортных расходов, расположенных далеко от иностранных покупателей нефтепродуктов. Если предложение Грефа будет принято, АНПЗ в 2024 году при полной загрузке сможет дополнительно получить 12 млрд руб в год.

Вторая мера поддержки – разрешить заводу своп-поставки нефти. Дело в том, что наладить эффективные поставки нефти с приобретенных в 2015 году заводом за 16 млрд руб месторождения нефти в Бузулукском бору (расположен на границе Самарской и Оренбургской областей) при имеющихся трубопроводах нельзя. А по условиям лицензии на разработку месторождений нефть должна перерабатываться на АНПЗ. Греф предложил разрешить заводу получать нефть для переработки от других компаний, например, «Сургутнефтегаза», а взамен поставлять им бузулукскую нефть. Это снизит экономические потери АНПЗ на 100 – 120 млн долларов в год (при нынешнем курса доллара это 6,3 – 7,5 млрд руб в год).

Напомним, Сбербанк обратился в правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности за мошенничество в особо крупном размере экс-владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора Геннадия Лисовиченко. Мазуров был арестован, Лисовиченко скрылся за границей. В ответ Мазуров обвинил Сбербанк в захвате предприятия.

Дело о банкротстве Антипинского НПЗ рассматривается в суде, сумма долга предприятия превышает 340 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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