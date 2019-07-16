Сбербанк обвинил экс-руководство Антипинского НПЗ в особо крупном мошенничестве

Сбербанк, контролирующий Антипинский НПЗ, обвинил в мошенничестве в особо крупном размере экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и бывшего владельца Дмитрия Мазурова. По мнению нынешнего руководства завода, Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, когда оформляли кредиты.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, Антипинский НПЗ «в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Дмитрия Мазурова и Геннадия Лисовиченко» скрыл от Сбербанка и, возможно, других кредитных организаций свои крупные обязательства перед третьими лицами. Обязательства были связаны с поручительствами, предоставленными предприятием за компании группы «Новый поток», принадлежащие Мазурову. Сбербанк в связи с этим обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По версии руководства АНПЗ, руководители предприятия заключали многочисленные договоры с аффилированными компаниями-посредниками, в том числе по экспортным контрактам. Значительные суммы экс-руководители предприятия выводили за рубеж. В результате, заводу был нанесен существенный ущерб. «Указанные обстоятельства привели в конце апреля 2019 года к остановке предприятия и высокому социальному напряжению в регионе», – сообщил Сбербанк.

Финансовая организация заверила, что вместе с партнерами делает все возможное для возобновления работу АНПЗ в ближайшее время.

Как сообщал «Новый день», в субботу, 13 июля был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. По неподтвержденным данным источника «Нового Дня», экс-гендиректор Геннадий Лисовиченко также задержан. Источник не сообщает подробности возможного задержания.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области не смогли прокомментировать возможное задержание Лисовиченко, отметив, что делом занимается центральный аппарат МВД РФ.

Напомним, Сбербанк забрал контрольный пакет АНПЗ весной этого года за долги. Предприятие сейчас находится в стадии банкротства, инициированной банком. Долги завода составляют около 350 млрд рублей.

Тюмень, служба информации

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