Экс-владелец Антипинского НПЗ официально стал подозреваемым в уголовном деле

Бывшему владельцу банкротящегося Антипинского НПЗ, председателю совета директоров АО «Новый поток» Дмитрию Мазурову предъявлено постановление о привлечении в качестве подозреваемого по уголовному делу, – сообщает ТАСС. О какой статье Уголовного кодекса идет речь – неизвестно.

Как сообщили агентству в «Новом потоке», несколько дней до этого – 5 июля 2019 года – следователем Следственного департамента было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако позднее данное решение было отменено. «В связи с резким изменением позиции следствия и последующим задержанием Мазурова АО «Новый поток» предполагает возможность оказания давления на следственные органы со стороны недоброжелателей Мазурова», – отмечается в заявлении компании.

Напомним, по данным «Коммерсанта», Мазурова могут подозревать в мошенничестве с кредитом, взятым у Сбербанка на сумму $1,75 млрд на строительство предприятия. Намеченные работы якобы не были выполнены, причем на эти цели средства в виде кредитов были получены еще и в двух других банках. В итоге в Сбербанке пришли к мнению, что деньги могли быть похищены. Именно Сбербанк и стал, по данным источников «Ъ», инициатором уголовного разбирательства.

Вечером 13 июля Мазуров был задержан в московском аэропорту Шереметьево.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 15.07.19

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