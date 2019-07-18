В отношении экс-главы Антипинского НПЗ возбуждено уголовное дело

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» Геннадия Лисовиченко.

Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства).

«По версии следствия, подозреваемый вопреки законным интересам АО «АНПЗ» заключил заведомо невыгодный договор купли-продажи имущества завода, чем причинил АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» ущерб на сумму более 35 миллионов рублей», – сообщает СУ СКР по Тюменской области. Там добавляют, что работают над выявлением дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемого.

При этом пока не известно, где находится Лисовиченко. Его местонахождения устанавливается следователями. Ранее источники «Нового Дня» в силовых структурах сообщали о том, что Лисовиченко якобы задержан.

Напомним, Сбербанк, контролирующий Антипинский НПЗ, обвинил в мошенничестве в особо крупном размере экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и бывшего владельца Дмитрия Мазурова. По мнению нынешнего руководства завода, Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, когда оформляли кредиты.

В ответ экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в захвате предприятия.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.19

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