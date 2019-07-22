Экс-главу Антипинского НПЗ хотят объявить в международный розыск

Следователи устанавливают, действительно ли экс-гендиректор АО «Антипинский НПЗ» Геннадий Лисовиченко покинул Россию. Если подтвердится предварительная версия, по которой бывший руководитель покинул пределы страны, он будет объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

«Бывший руководитель находится за пределами РФ, пока что такие данные», – сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тюменской области. В управлении не смогли уточнить, намерены ли следователи наложить арест на оставшееся в России имущество бывшего гендиректора.

В Тюмени г-н Лисовиченко владеет или руководит несколькими компаниями – от производителя упаковки ООО «Завод Полипак» до ООО «Рост Гриб» (компания выращивает грибы) и ООО «Флайрум» (владеет аэротрубой, популярным среди тюменцев аттракционом). Также среди активов Лисовиченко – ООО «Нео-Ком», ООО «Биосвисс» и ООО «Антипинский НХК».

Как писал «Новый День», Сбербанк, контролирующий Антипинский НПЗ, обвинил в мошенничестве в особо крупном размере экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и бывшего владельца Дмитрия Мазурова. Уголовное дело против Лисовиченко было возбуждено в пятницу, 19 июля. По мнению нынешнего руководства завода, Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, когда оформляли кредиты.

В ответ экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в захвате предприятия.

Тюмень, служба информации

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