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Расследования "Нового Дня"

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Пятница, 23 августа 2019, 15:10 мск

Новости Тюмень

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Тюменский суд взял под стражу экс-гендиректора Антипинского НПЗ

Ленинский районный суд Тюмени постановил арестовать экс-гендиректора Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко, обвиняемого в мошенничестве. Постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было рассмотрено в четверг, 22 августа, сообщили в пресс-службе суда.

По данным источника «Нового Дня», Геннадий Лисовиченко был объявлен в международный розыск УЭБ и ПК МВД России. Возможно, экс-гендиректор выехал на Украину. В пресс-службе Следственного управления СКР по Тюменской области отказались от каких-либо комментариев по делу.

Ранее Сбербанк, контролирующий Антипинский НПЗ, обвинил Лисовиченко и бывшего владельца завода Дмитрия Мазурова в мошенничестве в особо крупном размере. По мнению нынешнего руководства предприятия, Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, когда оформляли кредиты.

Также Ленинский суд отказал в иске Лисовиченко к Антипинскому НПЗ. Экс-гендиректор требовал выплатить ему «золотой парашют» в размере 10 миллионов долларов.

Тюмень, служба информации

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