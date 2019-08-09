Суд вынес решение о «золотом парашюте» для сбежавшего за границу экс-директора Антипинского НПЗ

Ленинский районный суд Тюмени отказал экс-директору Антипинского НПЗ Геннадию Лисовиченко в выплате «золотого парашюта». Топ-менеджер, смещенный с руководящей должности осенью 2018 года, пытался взыскать с предприятия почти 753 млн рублей за «эффективную работу».

Как передает корреспондент «Нового Дня», в ходе заседания ни одна из сторон не смогла представить суду оригинал решения совета директоров, которым была утверждена выплата Лисовиченко премиальных в размере 10 млн долларов.

Кроме того, выяснилось, что Геннадий Лисовиченко подписал приказ о выплате себе премии в последний день работы на АНПЗ – 12 ноября 2018 года.

Сам Лисовиченко на суде не присутствовал – по заявлению Сбербанка, контролирующего АНПЗ, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве . По данным следственного комитета, Лисовиченко уехал за рубеж и может быть объявлен в международный розыск. На заседании присутствовала его молодая жена – Ксения Лисовиченко – и адвокат.

Представителей истца спросили, почему Лисовиченко обратился с заявлением в суд лишь спустя восемь месяцев после ухода с завода. В ответ адвокат пояснил, что его подзащитный находился в состоянии сильного стресса.

Стоит отметить, что на момент увольнения Лисовиченко с Антипинского нефтеперерабатывающего завода задолженность предприятия составляла 106,4 млрд рублей. На сегодняшний день она выросла до 346 млрд рублей.

Комментируя иск Лисовиченко, представитель ответчика заявил «Новому Дню», что сейчас, когда предприятие входит в процесс банкротства, все, кто только можно, пытаются попасть в реестр кредиторов.

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 09.08.19

В «Тюменьэнерго» заявили, что не причастны к гибели тысячи свиней на ферме. / В Тюменской области мальчик играл с собакой, сорвался с обрыва и утонул. / Тюменским депутатам запретят брать на работу родственников, но у них есть лазейка. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»