Сбежавший за границу экс-гендиректор Антипинского НПЗ требует от предприятия $10 млн

Экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко подал иск в Ленинский районный суд Тюмени к своему бывшему предприятию. Он хочет взыскать с предприятия почти 753 млн рублей, сообщают «Ведомости».

Иск поступил в суд 14 июня, дело принято к рассмотрению, сообщается в картотеке дел суда. Дата судебного заседания пока не назначена. По данным «Ведомостей», Лисовиченко требует от завода сумму, эквивалентную 10 млн долларов США, недоплаченных ему в виде бонусов и 1,9 миллиона долларов штрафов и пеней.

Еще 11 февраля 2008 года совет директоров предприятия поставил перед гендиректором задачу до 2 квартала 2014 года достигнуть уровня переработки в 7,5 млн тонн нефти в год, к январю 2015 года – 9 млн тонн нефти в год и достроить несколько установок по переработке нефти к третьему кварталу 2018 года. Совет директоров утвердил премиальные для Лисовиченко в размере 10 млн долларов, но экс-гендиректор не может их получить с 12 ноября 2018 года, когда он был смещен с руководящей должности. Завод должен был выплатить премиальные до 15 ноября.

Как писал «Новый День», по заявлению Сбербанка, контролирующего Антипинский НПЗ, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и экс-владельца Дмитрия Мазурова. Мазуров арестован, а Лисовиченко, по данным следственного комитета, уехал за рубеж и может быть объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Дмитрий Мазуров через принадлежащую ему компанию «Новый поток», в свою очередь, опубликовал заявление, в котором фактически обвинил Сбербанк в захвате АНПЗ. Отставка гендиректора Геннадия Лисовиченко, по версии Мазурова, произошла сразу после приобретения установки для производства высокооктанового бензина.

Тюмень, служба информации

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