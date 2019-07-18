Сбербанк обвинили в рейдерском захвате Антипинского НПЗ

Арестованный экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров обвинил Сбербанк в захвате предприятия. Об этом говорится в официальном сообщении АО «Новый поток», владельцем которого является Мазуров.

По мнению АО «Новый поток», Сбербанк искусственно подвел АНПЗ под банкротство. Сразу после установления контроля банка над заводом выручка предприятия существенно снизилась, хотя, с учетом производства выскооктанового бензина «Евро-5» прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и амортизации выросла до 30 млн долларов в месяц. Это позволило исполнять обязательства перед банками и иностранными торговыми партнерами завода.

Как говорится в заявлении, из-за ухудшения общей экономической ситуации в РФ в 2015-2017 годах АНПЗ был вынужден брать дополнительные кредиты, 80% которых предоставил Сбербанк, а 20% – другие банки. Деньги потребовались для покупки нефтяных месторождений в Оренбургской области и приобретения установки для производства высокооктанового бензина (КУПВБ). Средства были предоставлены под личное поручительство Дмитрия Мазурова.

Сразу после приобретения КУПВБ Сбербанк, как говорится в сообщении «Нового потока», «предпринял ряд недружественных действий» в отношении АНПЗ. Под давлением основного кредитора предприятия Мазуров согласился отдать финансовые операции АНПЗ под контроль Сбербанка, увеличить число представителей кредитной организации в совете директоров и выпустить «золотую акцию». 14 ноября 2018 года гендиректором АНПЗ стал человек Сбербанка, Максим Андриасов. После этого завод перешел под полный контроль Сбербанка.

В декабре 2018 года завод был временно остановлен и заработал снова после выделения Сбербанком дополнительных кредитных средств. С учетом этого сумма долгов, выданных под личное поручительство Дмитрия Мазурова, достигла 2,9 млрд долларов.

Представители олигарха утверждают, что за полгода, в течение которых Мазуров был отстранен от управления АНПЗ, Сбербанком были созданы условия для преднамеренного банкротства предприятия. Так, в апреле 2019 года была осуществлена двойная продажа продукции завода «дочке» ВТБ – компании VTB Commodities trading. ВТБ обратился в суд и на поставляемую на экспорт продукцию АНПЗ был наложен арест. Это привело к остановке завода в мае 2019 года. Гендиректор Максим Андриасов подал в Арбитражный суд Тюменской области заявление о банкротстве предприятия, а Сбербанк списал принадлежащие Мазурову акции компании Vikay Industrial limited в свою пользу. При этом Vikay Industrial limited владела 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода. Личные обязательства Мазурова при этом не были аннулированы.

В письме АО «Новый поток» опровергает информацию Сбербанка о заниженной стоимости продажи нефтепродуктов, утверждая, что все сделки производились по согласованию со Сбербанком с самого начала сотрудничества кредитной организации и АНПЗ. Также «Новый поток» утверждает, что независимый аудит не подтвердил факты вывода средств с завода.

Сам Мазуров, говорится в официальной позиции АО «Новый поток», намерен привлечь партнеров и воспользоваться правом обратного выкупа акций АО «Антипинский НПЗ». Следствие же, по мнению «Нового потока», обвиняет олигарха в преступлении, которого он не совершал.

Ранее Сбербанк, контролирующий Антипинский НПЗ, обвинил в мошенничестве в особо крупном размере экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и бывшего владельца Дмитрия Мазурова. По мнению нынешнего руководства завода, Мазуров и Лисовиченко ввели Сбербанк в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, когда оформляли кредиты.

Антипинский НПЗ скрыл от Сбербанка свои крупные обязательства перед третьими лицами. Банк в связи с этим обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По версии руководства АНПЗ, руководители предприятия заключали многочисленные договоры с аффилированными компаниями-посредниками, в том числе по экспортным контрактам. Значительные суммы экс-руководители предприятия, якобы, выводили за рубеж. Именно этим Сбербанк объяснил остановку предприятия и вызванное ей «высокое социальное напряжение в регионе».

Тюмень, служба информации

Тюмень. Другие новости 18.07.19

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