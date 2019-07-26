Оборудование Антипинского НПЗ выходит из строя

Мощность Антипинского НПЗ существенно завышена «для красоты», а сам завод похож на дорогой автомобиль, который заправили плохим бензином и гоняли по ухабам. Об этом в интервью ТАСС заявил действующий гендиректор предприятия Максим Андриасов.

«Это как если Mercedes E-класса выехал из салона, и в него залили вместо 95 бензина 80-й, а потом на трек его – и по кочкам. Внешне да, НПЗ новенький, но его эксплуатировали в таких режимах, в которых этого делать не нужно было. Ну и плюс постоянное дергание из-за того, что «Новый поток» не мог его обеспечить деньгами, пуски и остановки разрушительно влияют на оборудование завода, оно выходит из строя, элементарно разрушаются катализаторы, – рассказал Адриасов. – Поэтому лично я оцениваю на 3+ его состояние. Нам предстоит еще детально с этим разобраться, потому что есть уже звоночки, что не все порядке, мы проводим технический аудит. Ну и эти рассказы про мощность переработки 9 млн т, этого нет и в помине. Завод максимум может переработать 7,5 млн т нефти, это его мощность, но 9 млн – звучит красиво».

Также Андриасов опроверг информацию, распространенную компанией «Новый поток» о том, что после его прихода на должность гендиректора в середине ноября сократилась прибыль завода, хотя было закуплено новое оборудование.

«Завод тогда уже был на грани остановки, которая случилась 19 ноября, поскольку средства на закупку нефти полностью отсутствовали. НПЗ удалось запустить только во второй половине декабря, когда Сбербанк экстренно выдал средства на пополнение оборотного капитала. Как позднее выяснилось, на конец 2018 года задолженность завода уже составляла более $5 млрд, а за сам 2018 год завод потерял более 35 млрд рублей в виде чистого убытка, то есть наследство мне досталось в аховом состоянии», – рассказал Андриасов.

По словам гендиректора предприятия, первое время его не подпускали к руководству представители «Нового потока», а против него велась «шпионская деятельность». «Они отрубили мне 1С, все базы данных, взломали наши копии, чтобы мы не могли их восстановить», – рассказал он.

По словам Андриасова, все точки завода, с помощью которых можно было остановить деятельность предприятия, были переданы в руки компаний, связанных с Дмитрием Мазуровым и его менеджерами. Так, железнодорожный подъездной путь к предприятию был продан компании, которой на 50% владеет тесть экс-гендиректора завода Геннадия Лисовиченко, остальная половина принадлежит одному из топ-менеджеров завода. При этом по железной дороге с завода вывозится 180 тыс. тонн вакуумного газойля в месяц, что составляет 30% всех производимых нефтепродуктов.

Сейчас завод не имеет средств для покупки нефти, и не продает свою продукцию. Он работает по «давальческой схеме», зарабатывая на переработке, чтобы обеспечить зарплатами 2 тыс. работников и избежать «технологической и социальной катастрофы».

По словам Андриасова, чистый убыток Антипинского НПЗ в 2018 году под управлением Геннадия Лисовиченко составил 35,7 млрд рублей. Общий долг завода – более $5 млрд, из них 3,2 млрд долларов – долг перед Сбербанком. Гендиректор заявил, что «с высокой вероятностью» суд введет процедуру банкротства, результатом которой станет конкурсное производство и продажа имущества предприятия на открытом аукционе.

Как писал «Новый День», по заявлению Сбербанка, контролирующего Антипинский НПЗ, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере против экс-гендиректора предприятия Геннадия Лисовиченко и экс-владельца Дмитрия Мазурова. Мазуров арестован, а Лисовиченко, по данным следственного комитета, уехал за рубеж и, может быть, объявлен в международный розыск по линии Интерпола.

Дмитрий Мазуров через принадлежащую ему компанию «Новый поток», в свою очередь, опубликовал заявление, в котором фактически обвинил Сбербанк в захвате АНПЗ.

Тюмень, служба информации

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