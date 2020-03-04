Сбежавший за границу экс-гендиректор Антипинского НПЗ продал свой тюменский бизнес старому партнеру

Находящийся в международном розыске экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко продал два своих бизнеса в Тюменской области. Это ООО «Завод Полипак» и ООО «Рост Гриб», обе фирмы приобрел давний бизнес-партнер Лисовиченко, в частности, по ООО «Нео-Ком», Владимир Калачев.

Информация о смене собственника 100% указанных ООО размещена в системе Seldon Basis. Смена собственника произошла 2 марта 2020 года. Владимир Калачев является гендиректором ООО «Тюменский битумный завод».

Как писал «Новый День», в отношении Геннадия Лисовиченко и экс-владельца «Антипинского НПЗ» Дмитрия Мазурова были возбуждены уголовные дела. Основной кредитор завода, Сбербанк, обвинил бывших менеджеров предприятия в многомиллионных хищениях. Мазуров находится под стражей, Геннадий Лисовиченко покинул территорию России и объявлен в розыск.

Тюмень, Николай Бастриков

Тюмень. Другие новости 04.03.20

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