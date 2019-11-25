Объявленный в розыск экс-гендиректор Антипинского НПЗ остался без $10 млн

Находящийся в розыске экс-гендиректор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко проиграл суд о «золотом парашюте» в 10 млн долларов США. В понедельник, 25 ноября, тюменский областной суд отказал в апелляции Лисовиченко на вынесенное ранее отрицательное решение Ленинского районного суда Тюмени, сообщили в пресс-службе областного суда.

Решение суда вступило в законную силу. Геннадий Лисовиченко обжаловал решение Ленинского районного суда Тюмени от 9 августа. Райсуд отказал бывшему генеральному директору АНПЗ в иске, в котором Лисовиченко требовал премию в 10 млн долларов за достижение производственных показателей. Суд принял во внимание «наличие противоречий в представленных документах о трудоустройстве истца в части их подписания компетентными на то лицами, наличие установленного размера премирования при достижении производственных показателей, недоказанность достижения реальных производственных показателей, наличие непокрытых убытков и значительной задолженности по долгосрочным и краткосрочным займам».

В отношении Геннадия Лисовиченко и экс-владельца «Антипинского НПЗ» Дмитрия Мазурова были возбуждены уголовные дела. Нынешний собственник завода, Сбербанк, обвинил бывших менеджеров предприятия в многомиллионных хищениях. Мазуров находится под стражей, Геннадий Лисовиченко покинул территорию России и объявлен в розыск.

Тюмень, служба информации

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