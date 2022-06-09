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Четверг, 9 июня 2022, 11:51 мск

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Губернатор Моор проведет «прямую линию» с жителями

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет очередную «прямую линию» с жителями. Как сообщил глава региона, общение пройдет в сети интернет.

«Дорогие земляки! 21 июня проведу в своих аккаунтах в социальных сетях прямую линию и отвечу на вопросы. ТВ-трансляция состоится на телеканале «Тюменское время». О волнующих вас темах пишите в комментариях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Или оставьте обращение на автоответчик – 8 (3452) 515-212. До встречи в прямом эфире, 21 июня в 17:00!», – написал Александр Моор в своем тг-канале.

Последний раз тюменский губернатор проводил прямую линию в декабре прошлого года.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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