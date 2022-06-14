Бывший тюменский вице-губернатор Сарычев устроился работать в «Сибур»

Бывший вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев трудоустроился в «Сибур». Он стал советником главы компании Михаила Карисалова.

«Сергей Сарычев занимает должность советника генерального директора СИБУРа по вопросам взаимодействия с региональными органами власти, общественными и отраслевыми организациям, бизнес сообществами», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Сибур». Там отказались уточнить, когда экс-чиновник приступил к работе и что входит в его должностные обязанности.

Напомним, Сергей Сарычев уволился из тюменского правительства 16 мая 2022 года. Ранее он 30 лет работал в органах государственной власти, из них 25 лет занимал должность заместителя губернатора, 17 – вице-губернатора Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»