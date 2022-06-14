В Тюмени будут судить директора нефтепромысла из-за смерти рабочего в горячей нефти

Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора нефтепромысла нефтедобывающей компании. По его вине на месторождении «Роснефти» человека убило горячей нефтью.

Трагедия случилась поздно вечером 6 февраля 2022 года на Усть-Тегусском месторождении, расположенном в Уватском районе. Во время работ по установке временного герметизирующего устройства произошло разрушение трубопровода, в котором под высоким давлением и находилась горячая нефтесодержащая жидкость.

В результате ЧП погиб один 36-летний трубоукладчик, второй работник с множественными телесными повреждениями и ожогами был доставлен в ОКБ №3 Тобольска.

Директор нефтепромысла обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть человека.

«По версии следствия, обвиняемый, не обеспечил соблюдение требований промышленной безопасности подчиненными работниками, грубо нарушил правила, допустив выполнение аварийно-ремонтных работ на открытом трубопроводе», – сообщили в СУ СКР по Тюменской области. Уголовное дело направлено в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Усть-Тегусское месторождение относится к группе Уватских месторождений – проекта компании «Роснефть». Осваивает его «РН-Уватнефтегаз».

Тюмень, Ольга Федорова

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