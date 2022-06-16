В тюменском правительстве назначен новый глава департамента

В правительстве Тюменской области кадровые изменения. На должность Директора департамента информатизации Тюменской области с 16 июня 2022 года назначен Станислав Логинов. Распоряжение об этом подписал губернатор Александр Моор. С января 2018 года Логинов занимал должность заместителя директора департамента информатизации Тюменской области.

Напомним, бывший глава департамента, замгубернатора Мария Рудзевич уволилась по собственному желанию 9 февраля 2022 года.

Тюмень, Ольга Федорова

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