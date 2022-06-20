Глава Тюмени назначил новых начальников в двух городских управах

Новые кадровые назначения в администрации Тюмени. Глава города Руслан Кухарук подписал распоряжение о назначении с 21 июня руководителем управы Калининского административного округа Александра Сухомяткина. Бывший глава управы Владимир Кильтау ранее был назначен заместителем мэра Тюмени.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, общий стаж работы Александра Сухомяткина на муниципальной и государственной службе – более 35 лет. С 2007 года он работает в администрации Тюмени: заместителем руководителя управы Калининского округа, с 2017 года – руководителем управы Восточного округа.

Должность руководителя Восточного административного округа вместо Сухомяткина займет Евгений Триль.

Триль работает на муниципальной службе более 10 лет. Он трудился в правовом департаменте администрации Тюмени, департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта, с 2017 года – заместитель руководителя управы Ленинского округа.

Тюмень, Ольга Федорова

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