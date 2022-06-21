В Тюменской области за взятку осужден сотрудник РЖД

В Ялуторовске бывший мастер ОАО «РЖД» осужден за взятку от собственного подчиненного. С мая по октябрь 2021 года мужчина получил от ремонтника более 84 тыс. рублей за сокрытие факта его отсутствия на рабочем месте.

«Фактически работник в указанное время работал машинистом комбайна на уборке урожая, – рассказали в прокуратуре Тюменской области. – В результате преступных действий мастера ОАО «РЖД» причинен ущерб, связанный с оплатой труда работника и необходимыми отчислениями, в размере более 150 тыс. рублей».

Причиненный ущерб был возмещен в полном объеме. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

Ялуторовск, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»