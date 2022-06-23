Расходы бюджета Тюменской области увеличили на 82 млрд рублей

Депутаты тюменской областной думы единогласно одобрили корректировку регионального бюджета на 2022 год. Согласно изменениям, доходы увеличатся почти на 29,3 млн рублей. Расходы – на 82 млн рублей. Абсолютные цифры озвучил глава департамента финансов Тюменской области Михаил Таранов.

«С учетом поправок доходы бюджета составят 225 млрд рублей, расходы – более 315 млрд рублей», – сказал он.

Депутат Артем Зайцев высказал недовольство слишком скромными поступлениями в региональный бюджет из федерального центра.

«В 2022 году нам выделяют 13 млрд из федерального бюджета, в первом полугодии мы уже получили 2,5 млрд рублей. Тюменская область могла бы рассчитывать на большее, как вы думаете, может удастся получить еще какие-то дополнительные средства от федералов?», – спросил Зайцев.

«Я предлагаю быть реалистами. – ответил ему Таранов. – С точки зрения Минфина мы находимся в достаточно хорошем положении с точки зрения бюджетной обеспеченности. В то время, как многие другие регионы – в достаточно затруднительном положении. Им и будут оказывать помощь в первую очередь».

После корректировки тюменского бюджета увеличится финансирование по большинству разделов расходов. В частности, на программу «Сотрудничество» дополнительно направят 43,2 млрд рублей.

Тюмень, Ольга Федорова

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