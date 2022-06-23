Тюменские депутаты отправили на доработку законопроект о повышении своей ответственности

Тюменская областная дума приняла в первом чтении поправки законопроект к закону «О статусе депутата». Изменения предусматривают перечень оснований для досрочного прекращения полномочий депутата и новые меры ответственности за нарушения ограничений, запретов и неисполнение обязанностей, а так же за предоставление депутатом заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах. Корректировки вносятся с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным законом № 414.

«За указанные нарушения к депутату может быть 12 применена одна из следующих мер ответственности: предупреждение, освобождение от занимаемой должности в Тюменской облдуме без прекращения депутатских полномочий, запрет занимать должности в думе до прекращения срока полномочий», – рассказала Ирина Соколова.

Она сообщила, что проектом вводится новое основание для досрочного прекращения полномочий депутата областной думы – неоднократное несоблюдение им ограничений, запретов, обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции.

Депутаты назвали законопроект сырым. «Есть много нестыковок. От депутатов ЛДПР вы требуете юридической стерильности, а нам предлагаете принять сырой документ», – сказал Иван Вершинин, не уточнив, какие нестыковки имеются в виду.

С ним согласился единоросс Владимир Ульянов. «Да, проект сырой. Это сложный для депутатов законопроект, идет усиление ответственности для них. Есть вопросы по механизму. Но нужно принять в первом чтении. Поступят предложения и поправки от прокуратуры, правительства, депутатов и будем вопрос готовить на рассмотрение во втором чтении», – предложил Ульянов.

Тюмень, Ольга Федорова

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