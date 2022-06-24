В тюменских лесах пятый день ищут пропавших грибников

В Тюменской области продолжаются поиски пожилого грибника, который пропал в лесах Исетского района 19 июня. В поисках мужчины участвуют спасатели областной службы экстренного реагирования, полиция, добровольцы и сотрудники МЧС. Всего задействованы 4 единицы техники и 20 человек, из них 5 человек и 1 единица техники 145-й пожарно – спасательной части.

Днем позже, 20 июня, ушел в лес за грибами и не вернулся 52-летний житель села Новокаишкуль Ярковского района. В поисках мужчины участвует поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», полиция, администрация Ярковского района, добровольцы и МЧС. Всего в поисках задействовано 9 единиц техники и 49 человек, один квадрокоптер.

Тюмень, Ольга Федорова

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