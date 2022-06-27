В Тюмени за гибель людей будут судить директора базы отдыха

В Тюмени направлено в суд уголовное дело о гибели двух людей на базе отдыха «Пруд Лесной». Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении директора ООО «Дельвер» (владеет базой отдыха) Михаила Фатеева, который обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

«По версии следствия, директор базы отдыха «Пруд Лесной» в Тюмени, где отдыхает большое количество людей, не исполнил обязанность по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах, не обеспечил достаточное количество спасателей на берегу, нарушил требования законодательства о защите прав потребителей, в результате чего 16 июня 2021 года в водоеме на базе отдыха утонули двое отдыхающих, в том числе несовершеннолетний», – сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, наложен арест на имущество коммерческой организации на сумму более 9 млн. рублей. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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