В Тюмени вынесли приговор бывшему главе ГИБДД области Александру Селюнину

Бывший глава ГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин лишен звания «полковник полиции» и приговорен судом к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также Селюнин должен выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей. Такое решение 28 июня вынес Ленинский районный суд Тюмени.

«Александр Селюнин признан виновным в 4 эпизодах получения должностным лицом, через посредника, взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе (ч. 2 ст. 290 УК РФ). И ещё в 9 эпизодах получения должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в (ч. 3 ст. 290 УК РФ)», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Селюнин полностью признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 600 тысяч рублей.

Суд лишил бывшего начальника ГИБДД права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах сроком на 4 года. Также с Александра Селюнина взыскали в доход РФ 543 тыс. рублей.

Напомним, Александра Селюнина арестовали в апреле 2021 года. По версии обвинения, он давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это он и получал деньги через посредника. В конце мая был вынесен приговор посреднику, носившему взятки начальству ГИБДД региона.

Фото – тг-канал объединенной пресс-службы судов Тюменской области

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»