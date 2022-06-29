За пожар на тюменской нефтебазе «Газпромнефти» ее руководство отделалось штрафом

На тобольской нефтебазе «Газпромнефти», где в марте 2022 года произошла авария, выявлены многочисленные нарушения требований промышленной безопасности, связанные с действиями ответственных должностных лиц.

Как сообщили в прокуратуре Тюменской области, по итогам проверки заместитель генерального директора нефтебазы привлечен к ответственности.

«Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила в отношении заместителя генерального директора нефтебазы дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ (нарушение требований промышленной безопасности). По результатам его рассмотрения должностное лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей», – сообщили в надзорном ведомстве.

Напомним, пожар случился вечером 2 марта 2022 года на нефтебазе по адресу 257 км. ФАД Тюмень-Ханты-Мансийск, Тобольский район. Загорелось топливо, пламя тушили более 4 часов.

Тюмень, Ольга Федорова

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