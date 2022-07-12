Губернатор Моор: межвузовский кампус станет продолжением набережной Туры

В Тюмени на условиях ГЧП построят межвузовский кампус, который станет пространством для жизни студентов и преподавателей и общественной территорией. Об этом сообщил глава региона Александр Моор 12 июля 2022 года в своих аккаунтах в соцсетях. Он также попросил жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО высказать свои предложения для обустройства этой зоны.

Кампус должен появиться в центре Тюмени, на левом берегу реки Тур. По словам главы региона, он станет продолжением набережной. Рядом находятся учебные корпуса различных университетов.

«Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В 6 вузах области обучаются более 48 тыс. студентов, поэтому и родилась идея создать межвузовский кампус. <…> Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдёт для себя место. Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона», – сказал г-н Моор.

Он уточнил, что регион участвует в конкурсе нацпроекта «Наука и университеты» для получения денег из федерального бюджета и намерен привлечь частные инвестиции для строительства кампуса. Также область подписала соглашение о сотрудничестве с компанией «Системные концессии». «Она станет стратегическим партнёром в проработке проекта», – пояснил г-н Моор. По его словам, это схема ГЧП (государственно-частного партнёрства).

По итогам сбора предложений губернатор обещает провести экспертизу с архитекторами и урбанистами.

Так выглядел проект кампуса в Тюмени, который регион презентовал год назад на различных площадках

Точных сроков, параметров финансирования и других подробных характеристик глава региона не назвал.

Тюмень, Наталья Ефремова

© 2022, РИА «Новый День»