Губернатор Моор показал главе ЯНАО Артюхову стройку нового корпуса ТюмГУ

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 21 сентября работает в Тюмени. Он вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором осмотрел место строительства нового корпуса Тюменского госуниверситета. Об этом сообщает телеграм-канал г-на Моора.

«Общая площадь нового здания составит 33 тыс. кв. м. Здесь будут современные, оснащённые всем необходимым оборудованием аудитории, компьютерные и лингафонные кабинеты, концертный зал и столовая. В две смены в корпусе смогут обучаться 3 тыс. студентов. Работы идут по графику. Строительство планируется завершить в апреле 2024 года», – написал глава Тюменской области.

Губернатор Ямала г-н Артюхов является членом наблюдательного совета университета. Здесь учатся немало ямальцев.

Тюмень, Наталья Ефремова

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