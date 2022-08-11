Губернатор Моор рассказал, когда в Тюмени начнется строительство межвузовского кампуса

Строительство тюменского межвузовского кампуса начнется в 2024 году. Об этом в ходе пресс-конференции 11 августа сообщил губернатор Александр Моор.

«В 2022-2023 годы должно быть проектирование. 2024-2026 годы – это этап строительства. Прекрасно понимаем, что могут возникнуть обстоятельства которые будут сдвигать проект «вправо». Проект большой, глобальный – почти 16 гектаров, почти 100 тыс. кв.м. объектов недвижимости. Очень важно на этапе разработки концепции и проектно-сметной документации учесть все пожелания и минимизировать ошибки. Исправлять их потом будет намного сложнее и дороже», – сказал губернатор.

В общественном обсуждении концепции кампуса уже приняли участие почти 12 тыс. жителей Тюменской области, Ямала и Югры. Следующий этап – формирование технического задания, которым займутся архитекторы, экологи, другие отраслевые эксперты. Проект создания кампуса будет реализован за счет привлечения частных инвестиций и бюджетных средств. Также регион планирует получить федеральное софинансирование. По словам Алесандра Моора, Тюменская область направила заявку в Минобрнауки РФ на участие в отборе проектов кампусов.

«Я считаю кампус одним из ключевых долгосрочных проектов развития региона. Он будет иметь мощный кумулятивный эффект, который долгие годы будет помогать нам двигаться вперед, – рассказал Александр Моор. – Сегодня большая конкуренция за молодых креативных людей, которые могут предлагать новые экономические проекты. И сегодня вузы в стране трансформируются не в просто учебные заведения, которые готовят специалистов для отраслей. Вузы становятся центрами инноваций. Поэтому появилась идея создания не отдельных общежитий, а межвузовского кампуса, чтобы студенты разных тюменских вузов могли совместно проживать, совместно проводить свободное время, совместно заниматься техническим творчеством».

Тюменский межвузовский кампус, в котором построят бассейн, каток, спортивные залы, научные лаборатории и различные коворкинги, не будет закрытой территорией. По словам властей, его инфраструктурой смогут пользоваться абсолютно все жители и гости Тюмени.

Тюмень, Ольга Федорова

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