Тюменский окулист, вставлявший в глаза пациентов линзы вместо операций, отправится в колонию

В Тюмени осудили офтальмолога, который брал средства с пациентов за фиктивные операции. Он обманул в том числе и ветерана Великой Отечественной войны. Речь идёт о Евгении Ляпине из клиники «Доктор А». Подсудимому 39 лет. Доктора приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок 2,5 года. Также суд взыскал с него в пользу одной из потерпевших компенсацию материального ущерба 5 тыс. рублей.

Врач признан виновным в совершении мошенничества, сообщили в прокуратуре Тюменской области. «С января по сентябрь 2020 года врач-офтальмолог одной из частных клиник Тюмени пообещал 16 пациентам, в том числе ветерану Великой Отечественной войны, восстановить зрение при проведении дорогостоящих процедур, при этом фактически никакое лечение не проводил. Обманутые пациенты передали ему около 1 млн рублей», – описывают подробности преступления в надзорной инстанции.

Врач свою вину признал, потерпевшим он возместил ущерб.

Как сообщает НТВ, среди обаманутых пацментов в основном доверчивые пенсионеры. Некоторые даже брали кредит, чтобы улучшить зрение. Офтальмолог обещал дорогостоящие операции, но вместо замены хрусталиков Ляпин вставлял в глаза пациентов обычные линзы. О махинациях специалиста правоохранители узнали, после того как внучка одной из его пациенток, Вера Мальцева, забила тревогу. 93-летняя пенсионерка проходила в обычных линзах так долго, что теперь почти не видит.

Приговор в законную силу не вступил.

Тюмень, Наталья Ефремова

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