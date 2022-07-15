В Тюмени будут судить ОПГ лжеврачей

В Тюмени перед судом предстанут псевдоврачи, обвиняемые в мошенничестве. «Следователем следственной части СУ УМВД России по Тюменской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении 11 участников организованной группы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, группа действовала на территории Тюмени с 2017 по 2019 год. Сообщники являлись работниками одной из частных косметологических клиник города. Они склоняли людей, преимущественно пенсионного возраста, к прохождению бесплатной диагностики организма. При этом отмечали, что данные исследования проводятся якобы в рамках государственной программы.

«После проведения диагностики псевдоврачи сообщали гражданам ложные сведения о состоянии их здоровья и убеждали срочно пройти двухлетний курс терапии стоимостью 300 тысяч рублей. Чтобы не спугнуть клиентов, к разговору подключался еще один участник группы. Он отмечал, что пенсионеры могут воспользоваться специальной льготной программой, благодаря которой стоимость лечения снизится в три раза. Кроме того, услуги якобы можно оформить по системе кредитования на льготных условиях, тогда все расходы полностью лягут на клинику», – пояснила Ирина Волк.

Введенные в заблуждение, клиенты подписывали с мошенниками кредитный договор и договор на оказание косметологических услуг. При этом в документах было указано, что оплатить их должны пациенты. Однако те не обращали на это внимание, поскольку злоумышленники умело отвлекали их различными способами. Спустя некоторое время гражданам стали поступать звонки от кредитных организаций. Им сообщали о наличии просрочки по кредиту. Потерпевшие пытались разобраться в случившемся в клинике, но ее работники отказывались возвращать деньги, ссылаясь на действующий договор.

«Следствием установлено, что от противоправных действий мошенников пострадали 165 человек, а общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей», – добавила Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования было проведено более 300 судебных экспертиз, среди которых бухгалтерские, почерковедческие, программно-технические и лингвистические. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Тюмень, Ольга Федорова

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