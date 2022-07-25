В Тюмени присяжные сегодня вынесут вердикт по делу Бережного

В Тюмени 25 июля присяжные решают судьбу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве 8-летней девочки Насти М. Заседание проходит в закрытом режиме. «Пока еще присяжные не вынесли вердикт, скорее всего о решении мы узнаем только завтра утром, – рассказали «Новому Дню» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. – После того, как вердикт будет вынесен суд еще раз выслушает стороны и последнее слово подсудимого. Затем, на основе вердикта присяжных, определит наказание».

Напомним, по версии следствия, 30 июня 2021 года Виталий Бережной встретил незнакомую ему малолетнюю девочку. Обманным путем он заманил ее к себе в арендованную квартиру изнасиловал и убил. Тело ребенка Бережной герметично упаковал и долгое время хранил у себя в квартире. 17 августа 2021 года с целью сокрытия преступления он переместил его в труднодоступное место на береговую линию озера Оброчное. Сам Бережней настаивает на своей невиновности и говорит, что признательные показания дал под пытками.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»