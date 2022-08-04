российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 4 августа 2022, 11:47 мск

Новости Тюмень

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Тюменские пчеловоды не смогли доказать, что их питомцы погибли по вине аграриев

Тюменские пчеловоды из села Исетское проиграли суд против аграриев, которых считали виновными в гибели пчел. Массовая гибель насекомых произошла 25 июня 2021 года. По мнению пчеловодов – сразу после обработки местных полей пестицидами, которую провело ООО «Приисетье» (входит в Арсиб-холдинг).

Истцы просили суд взыскать с ответчика стоимость погибших пчелосемей, упущенную выгоду в связи с недополученным медом, а также компенсацию морального вреда. Но ответчик заявил, что причинно-следственная связь между обработкой полей и гибелью пчел не доказана.

«Суд пришел к выводу, что размер реального ущерба и убытков, истцами достоверно не подтвержден и достоверно не установлена причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившими последствиями, в связи с чем, заявленные исковые требования оставил без удовлетворения», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Тюмень, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,