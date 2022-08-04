Тюменские пчеловоды не смогли доказать, что их питомцы погибли по вине аграриев

Тюменские пчеловоды из села Исетское проиграли суд против аграриев, которых считали виновными в гибели пчел. Массовая гибель насекомых произошла 25 июня 2021 года. По мнению пчеловодов – сразу после обработки местных полей пестицидами, которую провело ООО «Приисетье» (входит в Арсиб-холдинг).

Истцы просили суд взыскать с ответчика стоимость погибших пчелосемей, упущенную выгоду в связи с недополученным медом, а также компенсацию морального вреда. Но ответчик заявил, что причинно-следственная связь между обработкой полей и гибелью пчел не доказана.

«Суд пришел к выводу, что размер реального ущерба и убытков, истцами достоверно не подтвержден и достоверно не установлена причинно-следственная связь между действиями ответчика и наступившими последствиями, в связи с чем, заявленные исковые требования оставил без удовлетворения», – сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

Тюмень, Ольга Федорова

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