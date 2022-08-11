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Четверг, 11 августа 2022, 16:30 мск

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В Тюмени появится улица имени спикера Корепанова

В Тюмени появится улица имени бывшего председателя областной думы Сергея Корепанова. Об этом в ходе пресс-конференции 11 августа заявил губернатор Александр Моор. По его словам, сейчас областные власти совместно с городскими занимаются подбором подходящей для этих целей улицы.

Напомним, Сергей Корепанов почти четверть века (с 1998 года) руководил Тюменской областной думой. Он скоропостижно скончался 28 июня 2022 года на 75-ом году жизни.

Тюмень, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»

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