Тюменские власти передумали продавать совхоз, купленный у олигарха Богданова

Власти Тюменской области передумали продавать совхоз «Червишевский». Предприятие исключили из программы приватизации на 2022 год.

Човники пришли к выводу, что продажа принадлежащего региону пакета акций ОАО «Совхоз «Червишевский» в настоящий момент нецелесообразной.

«В 2022 году, а также в последующем периоде продажа акций не планируется. Управленческое решение в отношении ОАО «Совхоз «Червишевский» будет принято позже», – сообщили «Новому Дню» в департаменте по общественным связям Тюменской области.

Напомним, совхоз «Червишевский» (занимается разведением крупного рогатого скота и производством молока) ранее был куплен регионом у ОАО «Сургутнефтегаз». В 2021 году его уже выставляли на торги за 166,9 млн рублей, однако власти сами аннулировали торги. Затем чиновники внесли совхоз в план приватизации на 2022 год, но снова передумали.

Курган, Ольга Федорова

© 2022, РИА «Новый День»